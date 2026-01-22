Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе после встречи с Дональдом Трампом, крайне уничижительно отзывался о Европе и ее военных способностях.

В начале выступления он сказал, что Европа не знает, как себя защитить и что делать с Гренландией.

"В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил своё выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошёл год - и ничего не изменилось. Мы всё ещё находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова. Все обратили внимание на Гренландию, и это понятно: большинство лидеров просто не знают, что с этим делать. И создаётся впечатление, что все просто ждут, пока Америка "перегорит" этой темой. Надеются, что всё само пройдёт. Но что, если нет? Что тогда?" - заявил президент.

Он обвинил Европу в слабости и нерешительности, ставя в пример Трампа: "если Трамп может захватывать российские танкеры, то почему это не делает Европа".

Затем раскритиковал отправку войск в Гренландию.

"Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем? Что вы этим хотите сказать? Что вы хотите этим сказать России, Китаю, Дании?", - говорит президент.

В целом он проводит мысль, что европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они её создать не смогут.

"Вокруг Гренландии ходят российские корабли. Но европейцы ничего с ними делать не сможет. А мы можем", - сказал Зеленский.

Между тем он ещё раз поставил Трампа в пример европейцам, заявив, что Трамп вводит против РФ более жёсткие санкции, которые Европа не может ввести.

Также Зеленский обвинил Европу в отсутствии единой позиции по Совету мира, которую предложил Трамп.

Кроме того, он повторил, что без Украины Европе никуда.

"Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги", - заверил президент.

Касательно встречи с Трампом глава государства сказал, что она была хорошей и важной. Никакой конкретики более не сказал. Заявил лишь, что поддержка США Украине важна, без нее ничего не сложится.

Также Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и РФ, которая должна пройти завтра в ОАЭ и продлиться два дня. О чем именно будут говорить, он не сказал.

Напомним, президент США довольно кратко и не очень конкретно прокомментировал переговоры с Зеленским, как и президент Украины, заявив, что она была хорошей.

О чём сегодня могли говорить Трамп и Зеленский, "Страна" рассуждала в отдельном материале.