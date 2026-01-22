В Давосе прошла встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на полях Всемирного экономического форума.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, встреча проходила за закрытыми дверями и длилась меньше часа. Он добавил, что встреча была "хорошая".

"В конце встречи президенты Украины и США немного пообщались тет-а-тет", - заявил Никифоров.

Пресс-конференция по итогам встречи Трампа и Зеленского проводиться не будет, сообщает "Укринформ".

В официальном телеграм-канале Зеленского появилась краткая запись о встрече: "Хорошая встреча с президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общения. Документы еще больше подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!"

При этом часть СМИ процитировали якобы сказанные слова Трампа после встречи с Зеленским: "Мое послание Путину: война должна закончиться". Между тем эта фраза - склейка из вопроса журналиста и ответа Трампа.

В целом президент США довольно кратко и не очень конкретно прокомментировал переговоры с Зеленским.

Приводим полное видео и текст заявлений Трампа после переговоров с Зеленским.

- Как встреча?

- Хорошая встреча. Впереди ещё предстоит путь. Сегодня будет встреча (Уиткоффа и Кушнера] с Путиным, как вы знаете. Была хорошая встреча с Зеленским, посмотрим, что будет. Много людей убивают.

— Что бы вы хотели от президента Путина?

— Война должна закончиться.

— Сделка состоится?

— Надеюсь. Мы надеемся, это закончится, много людей убивают. 30 тысяч в прошлом месяце, в основном солдаты. Эта война должна закончиться.

— Что насчёт присоединения (видимо, Украины - Ред.) к Совету мира?

— Мы не обсуждали это. Встреча была хорошей. Это продолжающийся процесс. Много людей убивают. Посмотрим, что произойдёт. Завтра (хотя он только что сказал, что сегодня - Ред.) встреча с Россией, с президентом Путиным. Была хорошая встреча с Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась.

В то же время пресс-служба Зеленского также опубликовала заявление по итогам переговоров с Трампом.

"Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы подготовлены еще больше. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа", - говорится в сообщении.

Напомним, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф выразил оптимизм по поводу урегулирования конфликта в Украине. По его словам, переговоры о мире находятся на завершающем этапе и свелись к обсуждению буквально одного вопроса: вывод украинских войск из Донецкой области. Однако из комментариев Трампа непонятно, согласился ли на это Зеленский.

О чём сегодня могли говорить Трамп и Зеленский, "Страна" рассуждала в отдельном материале.