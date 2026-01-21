Россия согласна использовать свои замороженные на Западе активы для восстановления территорий, "пострадавших в ходе боевых действий", после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Это впервые подтвердил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

Сначала он заявил, что может направить 1 млрд долл. из замороженных российских активов в созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира". Остальную же часть "на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского-украинского конфликта".

"Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной", - сказал Путин.

Напомним, в мирном плане Трампа предполагалось использовать часть замороженных российских активов для восстановления Украины, а часть - для совместных российско-американских проектов.

Ранее Путин заявил, что получил личное обращение от Трампа с приглашением в "Совет мира" и поблагодарил за него президента США. Однако пока согласия на него не дал.