В Александровском зале большого Кремлёвского дворца президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты у прибывших послов иностранных государств и сделал ряд заявлений о международной политике и войне в Украине.

Их приводит сайт Кремля.

Выделим ключевые тезисы его речи:

Ситуация в мире накаляется, число конфликтов растет, поэтому центральную роль в международном порядке должна играть ООН, а все страны обязаны соблюдать нормы международного права. Односторонние действия отдельных стран по праву сильного недопустимы. Безопасность должна быть всеобъемлющей, а значит, равной и неделимой: она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других.

Россия хочет скорейшего мира в Украине и предлагает для этого создать новую архитектуру безопасности в Европе на основе ранее сделанных предложений (вероятно, имеются в виду выдвинутые в декабре 2021 года предложения Москвы о нерасширении НАТО).

"Киев и его покровители пока не готовы" к урегулированию на упомянутых условиях, поэтому Россия продолжит "последовательно достигать" своих целей в Украине.

Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами, открыта к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что заключению мирного соглашения об Украине препятствует Киев, а не Москва.