Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию по итогам уходящего года, в прямом эфире отвечая на вопросы журналистов и жителей страны. Многие вопросы касаются войны в Украине и мирного урегулирования.

Мероприятие транслируют российские СМИ.

Путин сообщил, что видит готовность Киева вести диалог, но не обсуждать "территориальный вопрос".

"Все-таки мы видим определённые сигналы со стороны киевского режима, что они готовы вести диалог. Мы тоже хотим завершить конфликт мирными средствами на условиях, озвученных год назад мною в МИД, при устранении первопричин", - сказал он.

Напомним, год назад президент РФ в качестве условия прекращения огня потребовал полного вывода украинских войск из четырех областей: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.

Он коснулся саммита в Анкоридже с Дональдом Трампом. По его словам, Россия тогда "согласовала и практически согласилась с предложениями Трампа", и некорректно говорить о том, что Москва что-то отвергает. Эти договоренности предполагают "непростые решения", отметил он. Путин также подчеркнул, что Россия согласна с предлагаемыми США компромиссами по мирному урегулированию в Украине и готова к переговорам и завершению войны мирными средствами. Глава Кремля подчеркнул, что "мяч целиком и полностью у наших западных оппонентов, прежде всего у главарей киевского режима и их западных спонсоров".

Путин пообещал, что Россия больше не будет вторгаться в другие страны, если "вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши".

"Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток", - сказал Путин.

Ещё он сообщил о полном окружении Родинского под Покровском, захвате половины Лимана и контроле российскими войсками Купянска.

"Под Купянском в окружении находятся 3,5 тысяч военнослужащих ВСУ. Шансов у них практически нет", - добавил он.

В связи с темой Купянска президент РФ прокомментировал селфи Владимира Зеленского близ города у въездной стеллы.

"Стелла находится в километре от самого Купянска. Чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем", — сказал Путин и назвал Зеленского "талантливым артистом, без всякой иронии".

Кроме того, Путин обвинил украинскую армию в преступлениях против гражданских лиц и заявил о готовности Москвы "идти дальше и добивать эту гадину".

Напомним, что аналогичные обвинения озвучивает и Украина в адрес РФ.

Как мы писали, неделю назад Путин приказал российским войскам в Украине продолжать боевые действия "для выполнения поставленных целей в строгом соответствии с планами".

Напомним, в начале декабря Путину доложили о захвате Покровска и Волчанска.