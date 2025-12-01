Президенту РФ Владимиру Путину доложили о захвате российскими войсками Покровска в Донецкой области и Волчанска в Харьковской области.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где заслушал доклад главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Генерал армии Герасимов доложил Путину об освобождении городов Красноармейск (Покровск - Ред.) и Волчанск, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", - рассказал Песков.

После заявления Кремля о полном захвате Покровска российские СМИ опубликовали видео с военными армии РФ на центральной площади города (площадь Шибанкова).

Украина захвата города не подтверждала.

На карте украинского военного телеграм-канала Deep State большая часть Покровска находится либо под контролем РФ, либо в серой зоне (зоне боев).

Напомним, недавно российские военные доложили Путину о захвате Купянска под Харьковом и Ямполя в Донецкой области (лиманское направление). В Киеве не подтверждали.

Война в Украине идет 1377-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 1 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Российские войска продвигаются на покровском направлении в Донецкой области. Украинские военные эксперты заявили о фактическом окружении Мирнограда, где отход украинских подразделений возможен только с боем через порядки противника южнее Красного Лимана. В Покровске российские силы сохраняют давление в центральных, южных и северных кварталах, продолжаются бои в промзоне.

