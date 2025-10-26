"Полная и не первая ложь". Зеленский опроверг слова Путина об окружении ВСУ в Купянске и Покровске
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил заход войск РФ в Покровск и назвал ситуацию сложной.
Информация прозвучала в вечернем обращении украинского лидера.
"Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу – и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это создаёт сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жёсткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой. Но нужно и дальше уничтожать оккупанта, нужно и дальше наносить россиянам как можно больше потерь", – сказал верховный главнокомандующий.
Позже Зеленский опроверг заявление Путина об окружении до пяти тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровска.
"Это полная ложь. И не первая", - передал телеканал ТСН слова президента.
Телеведущая Алла Мазур со ссылкой на Зеленского заявила, что эта информация рассчитана на то, чтобы впечатлить США и "создать впечатление, будто Россия одерживает победу".
Напомним, сегодня глава РФ Владимир Путин заявил об окружении украинских войск в Покровске. Генштаб ВСУ подтвердил проникновение россиян в Покровск, но опроверг окружение.
Ранее мы приводили последнюю информацию о том, что происходит в Покровске.
Война в Украине продолжается 1341-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 26 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
