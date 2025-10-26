Президент Украины Владимир Зеленский сказал премьер-министру Польши Дональду Туску, что страна готова вести боевые действия против России еще "два-три года".

Об этом глава польского правительства рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

Премьер отметил, что Зеленский выразил надежду на то, что конфликт не затянется на срок более 10 лет.

"Но сейчас главный вопрос - сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться ещё два-три года", - заявил Туск.

Он отметил, что затяжной конфликт представляет угрозу для экономики Украины, и призвал страны Европы усилить поддержку Киева, включая доступ к замороженным российским активам.

Между тем польский премьер уверен, что Украина сохранит независимость. Туск добавил, что российская экономика переживает серьёзные трудности, усиливаемые санкциями, и в долгосрочной перспективе не сможет выжить.

Ранее о том, что Украина готовится воевать с Россией ещё три года, говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



Напомним, президент США Дональд Трамп, который, по его словам, завершил уже восемь войн, заявил, что окончание войны в Украине "уже на подходе".