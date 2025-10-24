Прибывший в США спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что находится в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По словам Дмитриева, поездка в США была давно запланирована, и он обсуждает с представителями Белого дома, "как продолжать диалог, чтобы Вашингтон уважительно относился к интересам РФ и обозначенным Путиным позициям".

Дмитриев утверждает, что "переговоры по Украине затягивает Киев", что украинская власть "не хочет решать требующие решения проблемы и вопросы", а также что Европа "предпринимает многочисленные попытки сорвать любой прямой диалог РФ и США, Путина и Трампа".

Также спецпредставитель Путина заявил, что недавние санкции против России "абсолютно никак" не повлияют на ее экономику, но зато приведут к росту цен на американских заправках.

В связи с этим Дмитриев намерен доносить до коллег из США, что "нельзя становиться байденами" и следовать "провальным нарративам прошлой администрации".

Напомним, первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине превратилась из войны Джо Байдена в войну Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пообещал "ошеломляющий ответ" не на поставки дальнобойных ракет "Томагавк" Украине, а вообще на попытки ударов вглубь России.