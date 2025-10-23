Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине превратилась из войны Джо Байдена в войну Дональда Трампа.

Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

По словам зампреда Совбеза РФ, отмена президентом США встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и введение новых санкций против РФ свидетельствует о том, что Вашингтон полностью встал на тропу войны с Россией.

"Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что ещё? Будет новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"? США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - пишет Медведев.

Причем в происходящем, по его словам, "есть позитив": теперь Россия сможет "долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные "сделки".

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с главой Кремля, так как ему "это не казалось правильным" без прогресса в прекращении огня. При этом, по его мнению, Путин готов к заключению сделки.



В отдельном материале мы разобрали, какие цели преследовал президент Украины Владимир Зеленский на прошедшей в Вашингтоне встрече с президентом США. Его задача-максимум была как раз прекратить войну Байдена в войну Трампа.