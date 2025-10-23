Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует на следующей неделе поговорить в Южной Корее с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы Китай перестал покупать российскую нефть.

Об этом глава Белого дома сообщил в разговоре с журналистами во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В ответ на вопрос о возможных переговорах с Си Цзиньпином по поводу закупок Китаем российской нефти Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить эту тему, поскольку, по его словам, такие закупки "финансируют войну".

Президент США также выразил мнение, что его предшественники Джо Байден и Барак Обама "заставили Россию и Китай объединиться".

Трамп подчеркнул, что намерен обсудить с Си Цзиньпином пути завершения российско-украинской войны.

"Я буду говорить с ним о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной: то ли через нефть, то ли через энергию, то ли через что-то другое. И я думаю, что он будет очень восприимчив... Сейчас он хотел бы, чтобы эта война закончилась", – сказал американский президент.

Напомним, сегодня Трамп объявил о масштабных санкциях против России и её нефтяного сектора. Подробности мы публиковали в отдельном материале.

Между тем СМИ пишут, что Индия может почти полностью прекратить закупки российской нефти после введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла".



