США угрожают ввести до 500% пошлины против Китая за закупку нефти у России, но снова только при условии, что так поступят и европейцы.

Об этом сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

Министр финансов утверждает, что сенаторы готовы поддержать предоставление президенту США Дональду Трампу таких полномочий.

"85 сенаторов готовы наделить президента Трампа полномочиями устанавливать до 500% тарифов на Китай за покупку российской нефти", - отметил министр.

По его словам, глава Белого дома поручил послу США уведомить союзников в Европе о готовности Вашингтона поддержать введение пошлины против КНР за закупку нефти из России, если европейские партнеры последуют этому примеру.

Ранее в Politico писали, что пошлины США против Китая могут спровоцировать новую торговую войну.

Заявления Трампа могут ознаменовать собой конец хрупкого торгового перемирия, которое США и Китай поддерживали с мая. Это также свидетельствует о том, что усиление контроля Пекина над критически важными для Китая поставками полезных ископаемых сводит на нет стратегию Белого дома по снижению торговых противоречий.

Напомним, Пекин пообещал дать ответ, если Трамп введёт 100% пошлины на китайские товары.