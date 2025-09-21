Европейский Союз даёт понять, что не станет автоматически вводить 100-процентные пошлины на товары из Индии и Китая.

Это следует из интервью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен бельгийской газете Soir.

На вопрос, введёт ли Евросоюз такие пошлины по требованию Дональда Трампа, она ответила: "ЕС примет собственные решения".

Она также сказала, что Евросоюз хочет подписать торговое соглашение с Индией.

"В этой все более сложной геополитической обстановке мы должны укреплять наши партнерские отношения, основанные на общих интересах. Взять, к примеру, наши отношения с Индией. С учетом растущей роли страны в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона, более тесное сотрудничество между ЕС и Индией становится как никогда важным. Именно поэтому мы объявили о новой Стратегической повестке дня ЕС-Индия, одним из приоритетов которой станет укрепление нашей взаимной обороны и безопасности. Мы стремимся заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года, которое принесет пользу предприятиям обеих сторон", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, недавно Европейская комиссия утвердила 19-й пакет антироссийских санкций, направленных на ограничение торговли, энергетики и финансовых операций с РФ.

Между тем новый пакет санкций, принятый Еврокомиссией, не удовлетворил основные требования президента США Дональда Трампа, выдвинутые к европейцам на прошлой неделе, что следует из заявления еврокомиссара по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса.