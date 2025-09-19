Европейская комиссия утвердила 19-й пакет антироссийских санкций.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Как и ожидалось, мы можем подтвердить, что ЕК внесла предложение по новому пакету санкций, 19-му пакету", – сказала Пинью.

По ее словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сегодня выступит с заявлением совместно с верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, чтобы объявить о новых ограничениях.

Вскоре после этого фон дер Ляйенсообщила, что в рамках 19-го пакета Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы для обеспечения помощи Украине.

Другие предложенные меры:

запретить импорт российского сжиженного природного газа в Европу;

ввести санкции против 118 дополнительных судов из теневого флота РФ;

ввести санкции против компаний из торгующих с РФ третьих стран, в том числе Китая;

полностью запретить сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью";

запретить транзакции для дополнительных банков в России и в третьих странах;

ввести новые ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых Россией на поле боя;

ввести меры против криптовалютных платформ.

По данным Financial Times, чтобы избежать вето Венгрии на эти санкции, Еврокомиссия планирует разморозить для нее около 550 миллионоа евро помощи из фондов ЕС.

Ранее издание Poliico сообщило, что Евросоюз собирался представить новый санкционный пакет 17 сентября, но отложил его публикацию.

В ходе подготовки пакета сообщалось, что ЕС может включить в него ограничения против банков и энергетических компаний. Кроме того, итальянское агентство ANSA заявляло, что в Европе обсуждают ужесточение визового режима для россиян.