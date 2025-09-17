Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом предлагает странам-членам Евросоюза ускорить отказ от российских нефти и газа.

Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети X.

"Я провела конструктивную беседу с президентом США об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер. Комиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленных на криптовалюту, банки и энергетику. Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, комиссия предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива", - заявила глава Еврокомиссии.

Ранее западная пресса писала, что ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против России, которое было запланировано на 17 сентября. По данным СМИ, новые сроки пока не определены. Вопрос сняли с повестки Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Причиной стало то, что президент США Дональд Трамп и сам Евросоюз сосредоточились на давлении на Словакию и Венгрию, требуя сократить их зависимость от российской нефти.

Между тем Венгрия заявила, что не планирует отказываться от импорта российской нефти из-за отсутствия реальных альтернатив. Министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что США понимают позицию Будапешта лучше, чем Брюссель, учитывая особое положение Венгрии и Словакии как стран без выхода к морю.