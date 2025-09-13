Требования президента США Дональда Трампа к странам НАТО о пошлинах против покупателей российской нефти могут осложнить давление на российского лидера Владимира Путина.

Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post.

По оценке издания, предложение Трампа отказаться от сырья из РФ, опубликованное в соцсетях, вряд ли получит поддержку среди стран НАТО.

Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, продолжает сохранять связи с Кремлём. Венгрия и Словакия также стремятся защитить свои экономики от последствий резкого отказа от российских энергоносителей.

В Евросоюзе подчёркивают, что введение тарифов против Китая с Индией будет крайне трудным шагом, поскольку большинство европейских лидеров привержены принципам свободной торговли и критикуют тарифную политику Белого дома как разрушительную.

Отдельные европейские политики выразили обеспокоенность тем, что подобные заявления Трампа могут быть лишь оправданием бездействия США. По словам одного из высокопоставленных дипломатов, публикация американского лидера "по-прежнему никоим образом не осуждает Россию или Путина".

Напомним, Трамп заявил о готовности ввести санкции против РФ, если страны НАТО сделают то же самое.

Также мы сообщали, что США заявили о введении санкций против компаний из семи стран.