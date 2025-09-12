Снятие американских санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" позволит РФ решить огромную проблему поставок импортных запчастей. Теперь россияне смогут закупать через "Белавиа" детали для "Боингов" российских авиакомпаний.

К такому выводу пришло латвийское издание "Грани".

Российский пассажирский авиапарк включает кроме прочего немало самолётов марки "Боинг". С тех пор, как на РФ были наложены санкции, российские авиакомпании не могут их полноценно обслуживать и ремонтировать. Авиатехникам приходится заниматься "каннибализмом": разбирать одни самолёты на запчасти ради того, чтобы летали другие.

Теперь эта проблема может быть как минимум частично решена.

Издание допускает, что США также сняли с Беларуси и другие санкции или обсуждали такую отмену ограничений. Например, белорусский президент Александр Лукашенко хотел бы вернуть на мировой рынок продукцию "Беларуськалия".

В отдельном материале мы рассказывали, что Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и её "дочками". При этом лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.

Ранее на встрече с Лукашенко представитель президента США Джон Коул объявил, что США снимают санкции с белорусской авиакомпании, подчеркнув, что это лишь начало процесса нормализации двусторонних отношений.