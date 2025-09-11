Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и её "дочками".

Документ опубликовала пресс-служба Минфина США

"Все сделки, запрещённые положениями санкций против Беларуси и связанные с авиакомпанией “Белавиа” или её дочерними предприятиями, разрешены", – говорится в документе.

При этом лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.

Представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко ранее заявил, что США снимают санкции с белорусской авиакомпании, назвав это лишь началом процесса нормализации двухсторонних отношений.

В свою очередь Лукашенко освободил 52 политзаключенных в Беларуси, в том числе граждан Литвы

Напомним, в середине августа Трамп созвонился с Лукашенко накануне встречи с Путиным.

Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко выступает посредником в переговорах США и РФ.

