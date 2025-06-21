Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

По данным медиа, Лукашенко и Келлог обсуждали международную проблематику, в целом ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.

"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - прокомментировал приезд американца Лукашенко.

При этом сегодня в Беларуси освободили мужа оппозиционерки Светланы Тихановской - Сергея, а также ряд других заключенных.

Как известно, они получили сроки после попытки свержения Лукашенко в 2020 году.

Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что помимо мужа Тихановской, еще 13 заключенных были сегодня освобождены из белорусских тюрем.

"Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных в Белоруссии", – написал он в соцсетях.

Коул также поблагодарил правительство Литвы за содействие, назвав его "настоящим другом и союзником".

Заявление появилось через несколько часов после встречи спецпосланника США Келлога с Лукашенко в Минске.

Позднее Коул поделился деталями момента освобождения: "Фургон с этими 14 людьми подъехал по проселочной дороге. Я открыл дверь, и все они сидели с опущенными головами. Я сказал: "Вы свободны". Некоторые поняли и передали остальным. Все изменилось. Они не знали, куда их везут, возможно, думали – в какое-то ужасное место. Их привезли как настоящих заключенных - руки за спиной. Но когда они услышали, что свободны, они были в восторге".

Светлана Тихановская, встретившись с освобожденными в посольстве США в Вильнюсе, призвала их дальше бороться с Лукашенко: "Кто чувствует силы – вливаемся и дальше работаем, потому что еще тысячи людей там".

Напомним, глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявлял, что рассчитывает на урегулирование российско-украинского конфликта в текущем году.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что летом Россия что-то готовит в Беларуси под видом военных учений.