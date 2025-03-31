Американец прятался в товарном поезде. Иллюстративное фото: OMfotovideocontent

Белорусские таможенники поймали американца, нелегально приехавшего из Литвы в грузовом вагоне.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Таможенные органы Беларуси".

"27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением "Кена-Молодечно", – говорится в сообщении.

Имя задержанного не называется.

При этом ранее стало известно, что военные США и Литвы нашли погибшими лишь трех из четырех американских военнослужащих, машина которых утонула в болоте в среду вблизи белорусской границы во время учений и была поднята сегодня. Обстоятельства их гибели пока не назывались.

Напомним, 26 марта в литовском Пабраде после учений на местном полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса обнаружилась пропажа четырех американских военнослужащих и гусеничного транспортного средства. СМИ по горячим следам написали о гибели военных.

Сегодня стало известно, что бронемашину американских военных M88 Hercules достали из болота. По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, эвакуацию броневика усложнило падение "огромного куска дерна".

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