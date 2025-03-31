Трое американских военных, пропавших на учениях в Литве, найдены мертвыми, поиск четвертого продолжается.

Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке.

Командование уточнило, что американские солдаты были направлены в Литву в поддержку операции "Атлантическая решимость" и постоянно дислоцировались в штате Джорджия.

"Армия США и литовские власти расследуют причины аварии. По мере поступления новой информации мы будем сообщать о результатах", - говорится в заявлении.

Имена трех погибших в Литве американских военнослужащих не разглашаются.

Напомним, 26 марта в литовском Пабраде после учений на местном полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса обнаружилась пропажа четырех американских военнослужащих и гусеничного транспортного средства. СМИ по горячим следам написали о гибели военных.

Сегодня стало известно, что бронемашину американских военных M88 Hercules достали из болота. По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, эвакуацию броневика усложнило падение "огромного куска дерна".

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