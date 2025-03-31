В Литве в течение шести дней доставали из болота бронемашину американских военных M88 Hercules, пропавших после учений около границы с Беларусью на прошлой неделе.

Об этом сообщает в соцсети Х Министерство обороны Литвы.

По словам министра обороны Довиле Шакалене, эвакуацию броневика усложнило падение "огромного куска дерна".

"Глава операции только что информировал меня, что упал огромный кусок дерна. Как раз на то место, где, как предполагается, находится бронемашина. Утешает только то, что дерн убрать легче, сейчас этим и занимаются. Сейчас надо сделать все, чтобы необходимая техника как можно скорее была доставлена на место, тогда работы не остановятся. Мы стараемся работать быстрее", - сообщала вчера министр.

Но в итоге операция увенчалась успехом: водолазы ВМС США прикрепили два троса к точкам подъема на затонувшей машине, и в ночь на 31 марта ее вытянули на сушу. По словам министра обороны, это была самая трудная часть операции.

При этом о судьбе четверых военных, находившихся в машине ничего не сообщается. О том, утонули они вместе с тяжелой техникой или сбежали, министр не уточнила.

"Информации о солдатах нет, но у нас есть строгая договоренность, что первой об этом сообщит американская сторона", — сказала Шакалене.

"Мы знаем, что ожидается информация о солдатах, но Литва не сможет ничего сказать о них, пока этого не сделает Америка. У нас нет информации, и мы не можем сказать", — добавил представитель департамента стратегических коммуникаций вооруженных сил Литвы Гинтаутас Чюнис.

Напомним, 26 марта в литовском Пабраде после учений на местном полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса обнаружилась пропажа четырех американских военнослужащих и гусеничного транспортного средства. СМИ по горячим следам написали о гибели военных.

Осенью мы писали, что в Великобритании при загадочных обстоятельствах на учениях погиб ветеран Крис Гил, работавший инструктором с солдатами ВСУ.