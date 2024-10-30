Соединенные Штаты проводят учения, готовясь к потенциальной войне с Китаем.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Войска отрабатывали новые маневры, составленные из наблюдений за тем, как Украина сражается с Россией.

"Теперь, когда шансы войны с Китаем растут, большая и неповоротливая армия пытается трансформироваться после двух десятилетий борьбы с терроризмом в Афганистане и на Ближнем Востоке. В отличие от Талибана или других повстанцев, у Китая будут спутники, которые могут видеть формирования войск с неба. Армия, по сути, должна научиться летать под радаром", - пишет издание.

На Аляске в начале месяца почти тысяча солдат отрабатывали десантирование. Не у всех самолётов открылись двери, у одного 19-летнего парня не раскрылся парашют. Пехотинцы вместе с японскими, австралийскими, индонезийскими и другими партнерами спускались по веревкам в джунглях, а затем поднимались по влажным тропам, нагруженные снаряжением.

Около Перл-Харбора экипажи транспортных кораблей армии отрабатывали различные способы выгрузки военной техники и войск. А на Гавайях солдаты работали над маскировкой многоцелевого командно-диспетчерского пункта.

"Пентагон называет это войной великих держав, и она будет экспоненциально более опасной. Это поставило бы две сильнейшие армии мира - обе ядерные сверхдержавы - в прямой конфликт, возможно, втянув других ядерных противников, включая Северную Корею и Россию. Американские войска были бы убиты в количестве, которое, возможно, превзойдет потери от самых смертоносных конфликтов Америки", - пишет NYT.

Газета отмечает, что такая война будет вестись на земле, на море, в воздухе и в космосе. И армия США уже готовится к этому.

Напомним, 14 октября Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня.

Также недавно глава КНР Си Цзиньпин, посещая базу китайских ракетных войск, призвал "усилить обучение и подготовку к войне".