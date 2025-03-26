В литовском Пабраде после учений на местном полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса обнаружилась пропажа четырех американских военнослужащих и гусеничного транспортного средства. Как выяснилось, они погибли.

Об этом сообщает Delfi.

Информация о пропаже поступила вчера во второй половине дня. Пропали военные из первой бригады третьей пехотной дивизии, которые участвовали в запланированных тактических учениях.

Для их поиска были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

Посольство США подтвердило информацию об исчезновении и поблагодарило литовскую сторону в организации поисков своих граждан.

По последним данным, они погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, пишет Delfi.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сказал, что пока не может предоставить дополнительную информацию об инциденте.

На учениях нередко случаются нештатные ситуации. Как мы писали, в начале марта в Южной Корее истребитель KF-16 во время учений случайно сбросил восемь бомб MK-82 на дома и церковь неподалеку от Сеула. Тогда пострадали семь мирных граждан.

А во время военных учений в Польше осенью парашютисты НАТО высадились в поселке вместо пустыря.