В четверг, 28 декабря, в аэропорту Париж-Орли в шасси самолета, прибывшего из алжирского Орана, обнаружили молодого человека.

Об этом сообщает Le Matin.

Безбилетный 20-летний пассажир был обнаружен в состоянии сильного переохлаждения в аэропорту Париж-Орли в шасси рейса, прибывшего из Алжирского города Оран.

Он "жив, но находился в критическом состоянии", потому был переведен в больницу после вмешательства воздушной транспортной жандармерии и служб экстренной помощи, сообщил источник в аэропорту.

Ранее сообщали, что три нелегала 11 дней добирались из Нигерии до Канарских островов сидя на руле танкера.

"Судно вышло из Нигерии и остановилось в порту Лас-Пальмас. Пассажиров доставили в город, сейчас им оказывают медицинскую помощь" - сообщили спасатели.

Четверо нигерийских безбилетных пассажиров были найдены в крошечном пространстве над рулем грузового корабля после мучительного 14-дневного путешествия по океану. После того, как закончились еда и питье, они выживали, выпивая морскую воду и собственную мочу. Мигранты надеялись добраться до Европы, но оказались по другую сторону Атлантики в Бразилии, преодолев примерно 3500 миль (5600 км).

В шасси самолета американской авиакомпании American Airlines спрятался мужчина и прилетел из Гватемалы в США. Сотрудники аэропорта обнаружили лишнего пассажира уже после посадки в США. Мужчину госпитализировали. То, что он вообще пережил перелет, назвали чудом.