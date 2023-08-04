Четверо нигерийских безбилетных пассажиров были найдены в крошечном пространстве над рулем грузового корабля после мучительного 14-дневного путешествия по океану. После того, как закончились еда и питье, они выживали, выпивая морскую воду и собственную мочу.

Об этом сообщает западная пресса.

Мигранты надеялись добраться до Европы, но оказались по другую сторону Атлантики в Бразилии, преодолев примерно 3500 миль (5600 км).

"Это был ужасный опыт для меня", - сказал 38-летний нигериец Сэнкгад (Благодаря Господу - Ред.) Опемипо Мэтью Йейе, оказавшись в церковном приюте в Сан-Паулу.

"На борту было непросто. Меня трясло, я был напуган", — добавил его попутчик из штата Лагос.

У четверых мужчин закончилась еда уже на 10-й день путешествия, и они выжили, выпивая только жидкости. Они также привязали себя к самодельной сети, чтобы не упасть в воду, как рассказал третий безбилетный пассажир, 35-летний Роман Эбимене Фрайдей (Пятница - Ред.).

Бразильская полиция сняла путешественников с руля в порту Витории.

Двое мужчин были возвращены на родину по их просьбе, а Йейе и Фрайдей подали прошение о предоставлении убежища в Бразилии.

"Я молюсь, чтобы правительство Бразилии сжалилось надо мной", - сказал Фрайдей.

Он уже не раз пытался бежать из Нигерии на корабле из-за экономических трудностей, политической нестабильности и преступности, но был арестован властями страны.

Опасное путешествие нигерийцев в Бразилию началось 27 июня в Лагосе на корабле "Кен Уэйв" (Ken Wave). Причем трое из них были знакомы, а четвертый впервые увидел попутчиков уже на руле. В плавании они боялись, что команда корабля их заметит и выбросит в воду. Поэтому вели себя максимально тихо.

В ноябре мы описывали аналогичный случай: тогда три нелегала 11 дней добирались из Нигерии до Канарских островов сидя на руле танкера.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье задержали пять студентов из Непала, которые шли в Европу через горы и снега.