Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассчитывает на урегулирование российско-украинского конфликта в текущем году.

Об этом политик заявил в интевью журналистам.

Белорусскому президенту задали вопрос – чувствует ли он какой-то подвох в предложениях американской стороны в адрес России или дело всё же "пахнет миром"?

"Нет, у них (США - Ред.) не может быть подвоха. Ничего пока, я говорю, нет, но пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся чего-то сделать с этой [войной], остановить её. И не только здесь, но и у евреев – там, Палестина, на Ближнем Востоке. Почему? Потому что и лично Дональд [Трамп] хочет стать нобелевским лауреатом. Ради бога, мы его представим, лишь бы только мир этот был", – ответил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что кто-то звонил Путину из Украины без предварительной договорённости.

Напоминаем, российско-украинский вооружённый конфликт продолжается 1115-й день. Последние новости с главными событиями 14 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин заявил, что согласен на перемирие со "своими условиями". Россия заявила о полном контроле над городом Суджёй в Курской области РФ. Генштаб ВСУ потерю Суджи не подтверждает. В Сумской области войска неприятеля вошли в село Басовка, сообщает Deep State.

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