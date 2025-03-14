Главе РФ Владимиру Путину сделали телефонный звонок с территории, подконтрольной Киеву.

Об этом заявил беларусский лидер Александр Лукашенко в интервью российским изданиям, не называя, кто именно звонил в Кремль.

"Я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договорённость, что они будут говорить", – сказал Лукашенко.

Также он заявил, что "Володя (президент Зеленский - Ред.) как сын мне был, но поступил, как гнида".

Немногим ранее в парламенте РФ Лукашенко назвал Зеленского "пацаном".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.

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