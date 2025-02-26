Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации допустить российских и белорусских спортсменов к отбору на зимние Олимпийские игры следующего сезона.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT Sport.

Россияне были исключены из Кубка мира по биатлону, горным лыжам и лыжным гонкам, а также из Международной федерации хоккея.

Теперь в МОК "совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх". Телеканал пишет об этом со ссылкой на источник.

"Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов, чтобы они могли пройти квалификацию на следующий сезон", - добавляет издание.

Ранее мы писали, что Всемирная ассоциация легкой атлетики не допустила россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на решение МОК.

Также мы сообщали о том, что МОК хочет внести поправки в Олимпийскую хартию и расширить права спортсменов.

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