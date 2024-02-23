Олимпийский комитет России (ОКР) предупредил тех спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), о возможном "нарушении" российских законов.

Об этом говорится в распространенном ОКР заявлении.

"Согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия", - говорится в заявлении.

В ОКР добавили, что МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных на Игры россиян.

"Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева, недавно Лозанна прямо заявила об этом", - сказано в заявлении.

Ранее в МОК утвердили эмблему для спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 в Париже. Также в комитете напомнили, что на Олимпиаде запрещены логотипы и эмблемы, которые "ассоциируются с Россией и Беларусью, их олимпийскими комитетами и спортивными федерациями".

В заявлении МОК отмечается, что на квалификацию на Игры в Париже в следующем году проходят только 11 "индивидуально нейтральных спортсменов" (individual neutral athletes). Из них восемь с российским паспортом и трое с белорусским.

Перед этим стало известно, что на Олимпийских играх россияне и белорусы будут выступать как нейтральные спортсмены и должны будут выступать в однотонной форме белого или другого цвета, на которой должны полностью отсутствовать посторонние логотипы.