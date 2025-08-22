Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня конфликт в Украине близок к своему завершению как никогда раньше.

Об этом он сказал в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы как никогда раньше близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной", - заявил политик.

Он добавил, что на это повлияли в том числе переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

"Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает: почти четыре года идет война... Здесь надо время, спокойно, чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху. Вот остановятся военные на линии соприкосновения на фронте, прекратят стрелять друг в друга, не будут гибнуть люди, как это сейчас происходит, - тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чем угодно можно говорить. На это будет время", - отметил Лукашенко.

По его мнению, позиция Москвы для достижения будущего мира важнее, чем позиция Киева.

"Потому что Россия доминирует сегодня на фронте. Для Украины крайне опасно. Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", — сказал президент Беларуси.

Ранее СМИ приводили мнение Дональда Трампа, что для прекращения войны Украине придется принять сделку "в основном на условиях России".

На днях журналист сообщил, что Лукашенко является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы с момента прихода к власти Трампа.