Президент США Дональд Трамп считает, что для прекращения войны Украине придется принять сделку "в основном на условиях России".

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его данным, президент США "по-прежнему не склонен оказывать давление на Владимира Путина и убеждён, что у него больше рычагов влияния (чтоб заставить принять условия соглашения - Ред.) на Украину и европейских союзников".

"Он давно считал, что Россия имеет преимущество в самой войне и её нужно склонить к мирным переговорам. Украина же, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше возможностей для давления, чтобы заставить её согласиться на сделку", - сказал источник.

Именно такой смысл имел вчерашний пост Трампа о том, что "очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика". По словам представителя администрации, Трамп "просто пытался списать отсутствие у Украины рычагов влияния на переговорах на политику Байдена".

Сейчас Трамп и его команда по нацбезопасности "продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в целях организации встречи" Зеленского и Путина, но растет понимание, что организовать такую встречу быстро - это "тяжелая работа".

Сегодня другое СМИ написало, что Путин якобы рассматривает как уступку согласие заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.