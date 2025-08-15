США и РФ согласуют сегодня, 15 августа, "какие-то условия", потому что президент США Дональду "Трампу отказать нельзя", а Россия "не в положении отказываться" из-за санкционного давления.

Об этом заявил Reuters источник, близкий к Кремлю.

Издание полагает, что одним из компромиссов может стать поэтапное перемирие в небе. Также Путин "сделал предложение о возможной ядерной сделке, которая может помочь обоим сохранить лицо" - новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, которое заменит последнее действующее соглашение, срок действия которого истекает в феврале следующего года.

Напомним, встреча Трампа и Путина в Анкоридже на Аляске начнётся сегодня, 15 августа, в 11:00 по местному времени (в 22:00 по Киеву).

Президент США считает более вероятным, что его переговоры с Путиным закончатся удачно, а вероятность неудачи оценил в 25%. Американский лидер подтвердил, что готов принять санкции, если встреча завершится неудачей. Он сказал, что это будет "спор относительно границ и земли".

