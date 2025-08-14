Глава Белого дома Дональд Трамп отказался приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, чтобы не сорвать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что президент США "выразил обеспокоенность тем, что присутствие Зеленского с самого начала может сорвать переговоры".

"Европейские чиновники первоначально стремились получить прямое представительство на встрече на Аляске, в которой также примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, предложив генсека НАТО Марко Рютте или другого европейского лидера, а также Владимира Зеленского. Но после телефонных разговоров между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом европейцы отказались от этого требования", - добавляет газета.

Напомним, Трамп вчера подтвердил, что если переговоры с Путиным закончатся успешно, следующей может стать уже тройная встреча с Зеленским.

В то же время европейские лидеры обеспокоены, что Трамп на Аляске заключит сделку по Украине без Украины.