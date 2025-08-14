Президент США Дональд Трамп ждал личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным несколько месяцев, пишет The Atlantic.

"Бывший глава разведки КГБ предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность", – говорится в публикации.

Издание считает, что "Путин может использовать саммит, чтобы снова завоевать расположение Трампа", но "он уже победил".

"Путин уже победил. Он лидер государства-изгоя, и его ждет фотография на территории США с президентом Соединенных Штатов", - сказал мне Джон Болтон, один из бывших советников Трампа по национальной безопасности. "Трамп хочет заключить сделку. И если он не сможет добиться ее сейчас, он может полностью от нее отказаться".

Путин не продемонстрировал никаких признаков смягчения своих позиций. Его требования о прекращении боевых действий остаются максимальными: он хочет, чтобы Россия сохранила захваченные территории, а Украина отказалась от гарантий безопасности, которые могли бы помешать Москве снова напасть. Эти условия не подходят ни Украине, ни европейским странам, которые сплотились в её защиту.

"Пообещав положить конец войне во время своей предвыборной кампании, Трамп отчаянно хочет, чтобы боевые действия прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате он может согласиться на условия Путина независимо от того, чего хочет Украина. Трамп уже заявлял в последние дни, что России и Украине придется "обменяться территориями" (не уточняя, какими именно). Однако неясно, готова ли Россия от чего-либо отказаться. Если же Зеленский отклонит сделку, какой бы односторонней она ни была, то Киев внезапно станет главным препятствием к миру. Это может привести к тому, что Трамп снова обрушит свой гнев на Зеленского, что может иметь катастрофические последствия для способности Украины продолжать войну", - говорится в публикации.

Белый дом отверг предположение, что Путин может обмануть Трампа.

"Чего эти так называемые «эксперты» по внешней политике вообще добились в своей жизни, кроме критики Дональда Трампа?" - заявила автору пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. "Президент Трамп разрешил семь глобальных конфликтов за шесть месяцев и добился значительного прогресса в прекращении российско-украинской войны, доставшейся ему в наследство от нашего глупого предыдущего президента Джо Байдена".