Президент США Дональд Трамп может провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - трёхстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.

Об этом газете New York Times сообщили два источника, знакомые с планом встреч главы государства.

"Трамп сообщил о своих намерениях в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в среду. Предполагается, что на встречах будут присутствовать только три лидера - без участия представителей Европы", - говорится в статье.

Европейские лидеры "восприняли слова Трампа с пониманием". В телфонном разговоре с участием Трампа и Зеленского также участвовали премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генеральный секретарь НАТО, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по мирным миссиям Стив Уиткофф.

При этом остаётся неясным, согласовали ли Путин и Зеленский план, озвученный Трампом.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан заявил, что есть принципиальная договоренность о встрече лидеров России и Украины.

Фидан подтвердил, что на третьем раунде в Стамбуле обсуждалось, как и при каких условиях должны встретиться Зеленский и Путин.

Также Владимир Зеленский назвал личную встречу на уровне лидеров стран главным условием мира в Украине, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.