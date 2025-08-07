Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хорошие перспективы" завершения войны в Украине, а также его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме.

"Сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным. Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро", - заявил президент США.

Он добавил, что переговоры в Москве были "очень продуктивными". Но уточнил, что не назвал бы их прорывом, поскольку речь идет о постепенной работе.

Также Трамп заявил, что место для его переговоров с Путиным пока не определено.

"Ну, есть очень хорошая перспектива, что они (переговоры - Ред.) будут, но мы не определили, где", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не "водит ли его Путин за нос", предлагая встречу, Трамп заявил: "Скажу вам через несколько недель, может меньше".

Кроме того, Трамп ответил на вопрос, почему высокие пошлины за торговлю с Россией введены только против Индии.

"Вы увидите намного больше, вы увидите много вторичных санкций", - сказал президент США.

При этом он не исключил, что тарифы против Индии могут позже отменить.

Напомним, телеканал Fox News сообщил, что Путин сам заявил о желании встретиться с Трампом во время переговоров с Уиткоффом в Москве.

Ранее два источника, знакомые с планом встреч Трампа, заявили газете The New York Times, что президент США хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - трёхстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.