Встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом было инициативой российского лидера Владимира Путина во время переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Москве.

Об этом сообщает близкий к республиканцам телеканал Fox News.

"Ранее сегодня в Москве Владимир Путин сказал Стиву Уиткоффу, что хотел бы в какой-то момент встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание президенту. Президент открыт к возможности провести такую встречу, самое раннее - на следующей неделе. Но только если результатом этой встречи станет завершение войны", - передал корреспондент Питер Дуси слова источников в западном крыле Белого дома.

По информации журналиста, Белый дом рассматривает в качестве возможных площадок для встречи Катар и Швейцарию. В то же время не исключено, что переговоры могут быть перенесены или вовсе отменены, добавляет телеканал.

Напомним, два источника, знакомые с планом встреч Трампа, заявили газете The New York Times, что президент США хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - трёхстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский назвал личную встречу на уровне лидеров стран главным условием мира в Украине.