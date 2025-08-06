Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом и заявил, что в нём участвовали также европейские лидеры.

Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что обсуждалась встреча спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина в Москве, но не привёл подробностей обсуждений.

Позже в своем вечернем обращении Зеленский по итогам разговора с Трампом заявил, что Россия "теперь больше настроена на прекращение огня".

"Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях – ни нас, ни Соединенные Штаты", – сказал президент Украины.

Напомним, Трамп заявил о "большом прогрессе" после "чрезвычайно продуктивной" встречи его спецпредставителя Уиткоффа с Владимиром Путиным. Спецпредставитель Кремля по переговорам с США Кирилл Дмитриев подтвердил "прогресс" в этих переговорах.

Ранее Уиткофф говорил, что США добьются заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.