Администрация США обсудит итоги визита спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию и может сделать заявление.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.

"Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", - уточнил Рубио.

Напомним, сегодня в Москве около трех часов шла встреча Путина и Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа "полезным и конструктивным". По его словам, Уиткофф передал Путину "некоторые сигналы" от Трампа насчет Украины, а Путин передал через Уиткоффа президенту США свои сигналы.

Также отреагировал на встречу спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он назвал визит в Москву спецпредставителя Трампа успешным.

Как мы писали, встречу в Москве на днях анонсировал сам Трамп.

Между тем газета The Financial Times сообщила, что глава Белого дома "взбесится", если его специальный представитель вернется из Москвы с пустыми руками.