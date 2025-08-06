"Возможно, положительное, а может и нет". Рубио обещает заявление США по итогам визита Уиткоффа в Москву
Администрация США обсудит итоги визита спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию и может сделать заявление.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.
"Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", - уточнил Рубио.
Напомним, сегодня в Москве около трех часов шла встреча Путина и Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа "полезным и конструктивным". По его словам, Уиткофф передал Путину "некоторые сигналы" от Трампа насчет Украины, а Путин передал через Уиткоффа президенту США свои сигналы.
Также отреагировал на встречу спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он назвал визит в Москву спецпредставителя Трампа успешным.
Как мы писали, встречу в Москве на днях анонсировал сам Трамп.
Между тем газета The Financial Times сообщила, что глава Белого дома "взбесится", если его специальный представитель вернется из Москвы с пустыми руками.