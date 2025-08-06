Президент США Дональд Трамп "взбесится", если его специальный представитель Стивен Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками.

Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источник.



"Всё зависит от того, с чем вернётся Уиткофф. Если Уиткофф вернётся с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится", - заявил источник издания.

При этом Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Трамп "введёт жёсткие санкции, если Путин не согласится прекратить войну".

Между тем агентство Bloomberg пишет, что Трамп может отказаться от введения 100-процентных пошлин против стран, закупающих энергоносители у России.

"Мы собираемся заняться этим достаточно серьезно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, намерен ли он реализовать ранее озвученную угрозу ввести пошлины против других стран.

При этом он заявил, что "никогда не называл конкретный процент" тарифов, которые могут быть введены в отношении торговых партнеров России.

Это противоречит его словам в начале месяца, когда он упоминал о "очень суровых тарифах в размере около 100%, если в течение 50 дней не будет соглашения", уточняет Bloomberg.

Агентство считает, что подобное смягчение риторики может свидетельствовать о возможном отказе от наиболее жестких мер.

Напомним, накануне Трамп говорил, что США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от результата переговоров Стива Уиткоффа в Москве.

Ранее в FT писали, что у Трампа готовят санкции против российского "теневого флота" танкеров.