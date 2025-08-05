Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против российских танкеров, обходящих западные ограничения на торговлю нефтью.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

Трамп дал главе РФ Владимиру Путину ультиматум: согласиться на прекращение огня до пятницы или столкнуться с ужесточением мер, отмечает издание.

В случае, если предупреждение не даст результата, это будут первые новые санкции против России с момента возвращения Трампа в Белый дом, говорится в статье.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе меры экономического воздействия на Кремль.

Также мы сообщали, что Трамп намерен повысить пошлины для Индии за продолжающиеся закупки нефти у РФ.

Война в Украине продолжается 1259-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 5 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в посёлке Сухецком, свидетельствует карта Deep State. Противник также продвинулся на юге Донецкой области около Зелёного Поля и около Лимана.

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