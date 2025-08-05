Европейский союз готовит санкции в отношении Китая из-за поддержки РФ в войне против Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

15 стран ЕС запросили у Пекина объяснений по информации, что двигатели для дронов китайского производства были тайно отправлены в Россию через подставные компании под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

Китай либо отрицал свою причастность, либо отказывался отвечать.

"Сообщение достоверно и показывает, что Китай усиливает свою роль как количественно, так и качественно. Справедливо сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе", - говорит европейский дипломат.

По его словам, ЕС знал о поставках китайских дронов в Россию еще до появления сообщений в прессе.

"После августа мы будем настаивать на введении санкций. Мы хотим диалога, но также и действий", - сказал дипломат.

Politico отмечает, что санкции в отношении Индии также возможны.

Напомним, что США также угрожают ввести вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти - то есть, в том числе, Китая и Индии.

Ранее СМИ писали, что Китай отверг требование США прекратить покупать нефть в России.