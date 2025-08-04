Китай отверг требование США прекратить покупать нефть в России.

Об этом сообщает Associated Press.

"Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергии способами, которые отвечают нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", – заявило Министерство иностранных дел Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент констатировал, что, когда речь заходит о закупках российской нефти, "китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету".

На прошлой неделе Пекин выступил с идентичным заявлением.

Также Вашингтон принуждает Индию отказаться от закупок нефти в России.