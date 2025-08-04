Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны России против Украины в связке с Китаем под видом союзника США.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Теперь мы находимся в экономически сильном положении, чтобы иметь дело с Россией и этой войной. Трамп очень четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России", - сказал Миллер.

Он отметил, что сейчас Индия действует заодно с Китаем.

"Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Индия позиционирует себя как одного из наших самых близких друзей в мире, но они не принимают нашу продукцию. Они вводят для нас огромные пошлины. Мы также знаем, что они много мошенничают с иммиграционной политикой, что очень вредит американским рабочим. Президент Трамп хочет выдающихся отношений с Индией и премьер-министром. Но нам нужно реально подойти к вопросу финансирования этой войны", - заявил Миллер.

По его словам, Трамп рассматривает "все варианты дипломатического, финансового и иного урегулирования" войны в Украине.

На этом фоне Reuters сообщает, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил вместо российской нефть у США, Канады и с Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Индия не остановила закупки российской нефти, несмотря на угрозы президента США.

Напомним, Трамп объявил, что США введут 25-процентную пошлину "плюс штраф" на товары из Индии. Он отметил, что Индия закупает "большую часть" своего военного снаряжения и энергии у России - "в то время, как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине".