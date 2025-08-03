Западные СМИ продолжают писать о том, что Индия не остановила закупки российской нефти несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

По данным издания Bloomberg, в Индии не давали указаний нефтеперерабатывающим заводам страны отказаться от российской нефти.

"Никакого решения о прекращении импорта из России пока не принято. Как государственные, так и частные НПЗ могут закупать нефть у предпочитаемых поставщиков, и эти закупки остаются коммерческими решениями", - заявили несколько источников.

При этом власти страны "пытаются сбалансировать энергетические потребности и поддержание связей с Москвой без дополнительного обострения отношений с президентом США".

Поэтому газета уточняет, что на прошлой неделе индийским НПЗ было предложено подготовить планы по закупке нефти за пределами России.

"Государственные переработчики получили задание наметить, откуда и в каких объёмах можно будет поставлять альтернативную нефть, если российские поставки будут прерваны. Один из источников охарактеризовал это как планирование на случай чрезвычайной ситуации", - сообщает агентство.

Отмечается, что снижение или прекращение закупок российской нефти вынудило бы Индию закупать более дорогую нефть у стран Персидского залива.

Ранее индийские СМИ уже писали, что НПЗ страны продолжают закупать нефть у России.

Напомним, Трамп объявил, что США введут 25-процентную пошлину "плюс штраф" на товары из Индии. Он отметил, что Индия закупает "большую часть" своего военного снаряжения и энергии у России - "в то время, как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине".