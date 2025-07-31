Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который недавно пригрозил Соединенным Штатам войной, если будут введены вторичные санкции против России.

Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который всё ещё считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!" - написал Трамп.

Напомним, президент США уже не впервые комментирует Медведева. Ранее он раскритиковал его намеки, что Иран может получить ядерное оружие от своих союзников.

Трамп также прокомментировал введённые вчера пошлины против Индии, увязав их с Россией.

"Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Хотят - пусть вместе тянут свои мёртвые экономики на дно. Мы и так почти не вели дел с Индией - у них слишком высокие тарифы, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнес между собой. Давайте оставим всё как есть", - написал Трамп.

Накануне президент США сказал, что кроме объявленных ранее 25%-ных пошлин для Индии, индийцам придется заплатить "дополнительный штраф" за торговлю с Россией и членство в организации БРИКС.