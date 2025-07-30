Китай по сути отверг требования США об отказе от российской нефти.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщил министр финансов США Скотт Бессант по итогам вчерашних переговоров, китайцы в ответ на предложение отказаться от российской и иранской нефти сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет.

"Китай - суверенное государство с собственными энергетическими потребностями, и закупки нефти будут определяться внутренней политикой страны", - передал слова китайских чиновников глава американского Минфина.

По его словам, "китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они предпочитают платить 100% пошлину".

На переговорах в Стокгольме США предупредили, что новый законопроект в Конгрессе позволит Дональду Трампу ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти.

"Так что, я думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - добавил Бессант.

США также выразили недовольство из-за экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов, которые, по оценке Вашингтона, способствуют ведению войны против Украины.

Бессант заявил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о репутационных рисках для Китая в Европе: "Это серьезно подрывает их репутацию в глазах европейской общественности, поскольку воспринимается как содействие войне у границ Европы".

Напомним, вчера Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Означает ли это, что Трамп не сможет ввести в отношении Китая вторичные санкции против РФ, пока не ясно.

Мы уже предполагали сценарий, при котором Китай откажет США в вопросе закупок российской нефти. Этот и другие варианты развития событий после сокращения "ультиматума Трампа" мы анализировали в отдельном материале.