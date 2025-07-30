Китай отверг требования Штатов отказаться от российской нефти
Китай по сути отверг требования США об отказе от российской нефти.
Об этом пишет агентство Reuters.
Как сообщил министр финансов США Скотт Бессант по итогам вчерашних переговоров, китайцы в ответ на предложение отказаться от российской и иранской нефти сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет.
"Китай - суверенное государство с собственными энергетическими потребностями, и закупки нефти будут определяться внутренней политикой страны", - передал слова китайских чиновников глава американского Минфина.
По его словам, "китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они предпочитают платить 100% пошлину".
На переговорах в Стокгольме США предупредили, что новый законопроект в Конгрессе позволит Дональду Трампу ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти.
"Так что, я думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - добавил Бессант.
США также выразили недовольство из-за экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов, которые, по оценке Вашингтона, способствуют ведению войны против Украины.
Бессант заявил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о репутационных рисках для Китая в Европе: "Это серьезно подрывает их репутацию в глазах европейской общественности, поскольку воспринимается как содействие войне у границ Европы".
Напомним, вчера Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Означает ли это, что Трамп не сможет ввести в отношении Китая вторичные санкции против РФ, пока не ясно.
Мы уже предполагали сценарий, при котором Китай откажет США в вопросе закупок российской нефти. Этот и другие варианты развития событий после сокращения "ультиматума Трампа" мы анализировали в отдельном материале.