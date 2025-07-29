Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых торговых ограничений против Москвы для глобальной экономики.

Соответствующий фрагмент интервью американского лидера опубликовал Белый дом, передают политические телеграм-каналы.

"Насколько вы обеспокоены рынками нефти, если введёте санкции против России?" – задал вопрос журналист.

"Я не беспокоюсь об этом. У нас в стране так много нефти. Мы просто увеличим добычу ещё больше. Сейчас нефть и так довольно дёшево стоит. Мы увеличим объёмы дополнительно", – ответил президент США.

Напомним, после нового ультиматума Трампа Кремлю в мире начался рост цен на нефть.

Также "Страна" анализировала, что произойдёт через 10 дней, если Москва не прекратит агрессию против Киева.

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