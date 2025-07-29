"У нас много нефти". Трамп оценил влияние вторичных пошлин на внутренний рынок США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых торговых ограничений против Москвы для глобальной экономики.
Соответствующий фрагмент интервью американского лидера опубликовал Белый дом, передают политические телеграм-каналы.
"Насколько вы обеспокоены рынками нефти, если введёте санкции против России?" – задал вопрос журналист.
"Я не беспокоюсь об этом. У нас в стране так много нефти. Мы просто увеличим добычу ещё больше. Сейчас нефть и так довольно дёшево стоит. Мы увеличим объёмы дополнительно", – ответил президент США.
Напомним, после нового ультиматума Трампа Кремлю в мире начался рост цен на нефть.
Также "Страна" анализировала, что произойдёт через 10 дней, если Москва не прекратит агрессию против Киева.
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