Сербия не будет вводить санкции против России. Об этом заявил ее президент Александр Вучич, передает Dnevnik.

"Мы проводим свою политику, и она базируется на принципах, а не на том, нам что-то нравится, или нам что-то подходит в тот или иной момент. Мы продолжим нашу политику, которая была принципиальной и которая до сих пор доказала свою правильность, которая никому не нравилась, ни на Западе, ни на Востоке", - заявил он.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам евроинтеграции страны Неманья Старович заявил, что Белград может присоединиться к санкциям, если получит гарантии принятия в Европейский союз.

"Министр Старович высказался немного иначе, но, безусловно, неосторожно. Сербия не будет вводить санкции против России, мы продолжим проводить независимую политику", – сказал Вучич.

Ранее после обвинений Москвы в поставке боеприпасов Украине президент Сербии заявил, что Белград полностью остановил экспорт боеприпасов.

Напомним, Вучич заявил, что Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, чтобы чётко продемонстрировать украинцам поддержку, однако отказался осуждать агрессию России.